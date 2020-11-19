Британський уряд планує найбільші з часів «холодної війни» інвестиції у збройні сили

Британська влада анонсувала кінець «ери відступу», оголосивши найбільші з моменту завершення Холодної війни інвестиції у власну військову сферу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на прем’єра Бориса Джонсона.

У своєму виступі в четвер у парламенті глава уряду Великої Британії представить перші результати найбільшого за 30 років огляду зовнішньої політики та оборони. А також оголосить про виділення додаткових 16,5 мільярдів фунтів для збройних сил протягом наступних 4-х років.

«Я прийняв це рішення у розпал пандемії, тому що захист королівства має бути на першому місці. Міжнародна ситуація небезпечніша і конкурентніша, ніж будь-коли з часів холодної війни, і Британія повинна бути вірна нашій історії та підтримувати наших союзників. Щоб домогтися цього, нам необхідно повсюдно розширити наші можливості», - пояснив Джонсон.

В британському уряді переконані, що підвищення військових видатків допоможе зміцнити позицію Об’єднаного Королівства як найбільшого спонсора оборони в Європі та дозволить збільшити інвестиції в космічну та кібернетичну галузі.

Фактично мова йде про прагнення Британії визначити свою роль на світовій арені після виходу з ЄС у січні цього року. Прем'єр-міністр Борис Джонсон хоче, аби країна відігравала провідну роль у новій ері глобального співробітництва і вільної торгівлі, підкріплену сучасними військовим і кібернетичним потенціалом.

Як повідомлялося, нині військовий бюджет Великої Британії складає майже 42 мільярди фунтів на рік.