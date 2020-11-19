У Нідерландах пом'якшили карантин - відкрили басейни та парки розваг
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що музеї, театри, кінотеатри, басейни і парки розваг знову відкриються.
Вдома дозволено приймати максимум 3 гостей в день, а на вулиці – збиратися компаніями до чотирьох людей з різних господарств.
Водночас, як і раніше мешканцям Нідерландів радять не виїжджати за кордон до середини січня, за винятком випадків великої необхідності.
Також ресторани та кафе залишаються закритими, дозволено лише доставку замовлень. Людей закликають дотримуватися дистанції 1,5 метра, а хто має скарги, то має якомога швидше пройти тест на коронавірус. Маски в громадських місцях обов’язкові.
На початку грудня уряд країни знову переглядатиме комплекс карантинних заходів.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 39,3 млн людей.