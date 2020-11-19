У Нідерландах пом'якшили карантин - відкрили басейни та парки розваг

У Нідерландах уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 19 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що музеї, театри, кінотеатри, басейни і парки розваг знову відкриються.

Вдома дозволено приймати максимум 3 гостей в день, а на вулиці – збиратися компаніями до чотирьох людей з різних господарств.

Водночас, як і раніше мешканцям Нідерландів радять не виїжджати за кордон до середини січня, за винятком випадків великої необхідності.

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Також ресторани та кафе залишаються закритими, дозволено лише доставку замовлень. Людей закликають дотримуватися дистанції 1,5 метра, а хто має скарги, то має якомога швидше пройти тест на коронавірус. Маски в громадських місцях обов’язкові.

На початку грудня уряд країни знову переглядатиме комплекс карантинних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 39,3 млн людей.