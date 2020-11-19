Антиковідний закон у ФРН: Наступ на права чи захист людей?

У Берліні влада вдалася до жорстких заходів з розгону демонстрантів

18 листопада світ облетіли кадри з Берліна: водомети на тлі Бранденбурзьких воріт, дві тисячі поліцейських проти десятка тисяч демонстрантів. Це був один з найжорсткіших розгонів акцій протесту в німецькій столиці.

Драматичні події розгорталися в кількох сотнях метрів від Бундестагу, де в цей час депутати запекло обговорювали поправки до «Третього закону про захист населення в епідемічній ситуації, що стосується національних питань». Хоча народні обранці не кидалися каміннями, пляшками й не пускали петарди, у їхніх промовах відчувалися грім і блискавка.

Фото: Eric Richard/Berliner-zeitung

Противники законодавчого акта, який коротко називають «Законом про захист від інфекцій», стурбовані перспективою істотного посилення ролі уряду в парламентській республіці та обмеження конституційних прав громадян.

Що ж саме прописано в цьому «вибуховому» документі?

У ньому лише визначено чіткі критерії для ухвалення швидких рішень у боротьбі з пандемією, передбачено цілеспрямовану допомогу лікарням, посилення захисту груп ризику. Третій за рахунком закон враховує норми попередніх двох актів, ухвалених у березні й травні 2020 року, під час першої хвилі коронавірусу, та накопичений за минулі місяці досвід.

Принаймні так зазначають у Міністерстві охорони здоров’я та в правлячій коаліції уряду, яка складається з консерваторів і соціал-демократів.

ПРАВА ПАРЛАМЕНТУ НЕДОТОРКАННІ

«Динаміка цієї пандемії вимагає гнучких реакцій. Законом ми створюємо основу для цього», – заявив очільник міністерства Єнс Шпан.

Єнс Шпан. Фото: Imago images/Political-Moments

Федеральне міністерство охорони здоров’я та федеральний уряд можуть відтепер видавати спеціальні постанови, спрямовані на боротьбу з COVID-19 на основі ухвалених критеріїв, але виключно у випадку, якщо Бундестаг визначить епідемічну ситуацію як таку, що має національний масштаб. Бундестаг також має право у будь-який час оголосити про закінчення епідемічної ситуації національного значення.

У законі прописано, що лише якщо всі заходи – від вимоги тримати дистанцію до заборони зібрань – не допомагають ефективно стримувати вірус, федеральні землі можуть вжити більш масштабних заходів (наприклад, обмежити вихід з домівок). На цій підставі найбільш постраждалі регіони можуть вдатися до таких кроків, якщо буде перевищено порогове значення в більш як 50 нових випадків інфікування на 100 000 жителів протягом 7 днів.

Обмежувальні заходи федеральних земель мають бути обґрунтованими та обмеженими в часі. Термін дії обмежень в основному становить 4 тижні, «але його можна продовжити».

Також наголошено, що право Бундестагу змінювати постанови залишається недоторканним.

БІЛЬШЕ ДОПОМОГИ ЛІКАРНЯМ

Закон передбачає фінансову допомогу лікарням та стаціонарним реабілітаційним і профілактичним закладам.

Зокрема, ідеться про так звані «вільні єдині ставки» для клінік: вирішальним фактором для отримання фінансування є дефіцит потужностей інтенсивної терапії (менш як 25% вільних ліжок у реанімаціях) і рівень захворюваності в регіоні (понад 70 на 100 тисяч населення протягом 7 днів).

Компенсаційні виплати спрямовуватимуться насамперед лікарням, які надають переважно послуги з інтенсивної терапії.

Передбачено також виплати одноразових сум допомоги тим пацієнтам, котрі проведуть у лікарні менше часу, ніж у середньому за попередній рік (це загалом майже 90% пацієнтів). Мета такого пункту – тримати якомога більше вільних місць для хворих на COVID-19, які потребують стаціонарного лікування, та знизити навантаження на медичних працівників загалом.

З цією метою реабілітаційні установи мають бути резервними лікарнями до 31 січня 2021 року.

Для стаціонарних реабілітаційних та профілактичних закладів встановлюється «рятувальний» фінансовий пакет, який обмежується строком 2,5 місяця: половина витрат покриватиметься з федерального бюджету, виходячи з фіксованої середньоденної ставки.

Закон прописує також право людей з груп ризику на отримання захисних масок від держави.

Для працюючих батьків, котрі змушені перебувати з дитиною на карантині, передбачено продовження виплати компенсацій до березня 2021 року.

ТЕСТИ ТА ВАКЦИНИ

Велику проблему становить відстеження шляхів передачі інфекції. У Німеччині це вважають ключовою стратегією боротьби з нею. Системи цифрової реєстрації осіб, які прибувають у країну, мають допомогти в цій справі. Отже, ідеться про обов’язкове електронне реєстрування тих, хто в’їжджає/повертається у ФРН з регіонів ризику, та можливість відповідальних органів проконтролювати обов’язковий у таких випадках карантин.

Дебати точаться навколо щеплення. Прихильники теорій змови лякають народ тим, що вакцинація буде обов’язково-примусовою, що, на їхнє переконання, також порушує права людини. Міністр Шпан уже втомився повторювати, що жодного примусу не буде. Водночас у законі зазначено, що право на отримання вакцини матимуть як застраховані особи, так і ті, хто полісу не має – зрозуміло, за власний рахунок.

Що стосується тестування, то планується збільшення лабораторних потужностей і за необхідності – залучення потенціалу ветеринарних лабораторій, а також ширше застосування експрес-тестів.

Фото: Eric Richard/Berliner-zeitung

НЕЗАДОВОЛЕННЯ МАС І ТИСЯЧІ НОВИХ ХВОРИХ

Такі поправки були супероперативно, протягом одного дня схвалені Бундестагом (415 голосами «за» парламентської більшості й «Зелених» при 236 «проти»), Бундесратом (представництвом федеральних земель) і підписані федеральним президентом. Чинності закон набув уже 19 листопада 2020 року.

При всіх реверансах на адресу вищого законодавчого органу, новий закон справді дещо розширює повноваження виконавчої влади щодо запровадження обмежувальних заходів.

«Федеральний уряд та уряди земель потребують повноважень й інструментів, щоб оперативно діяти й ухвалювати рішення в умовах пандемії – для захисту та в інтересах наших громадян. Ці повноваження та інструменти можуть бути надані нам лише Бундестагом, обраним німецьким народом», – переконував міністр Шпан.

Фото: DPA

Ті, хто намагаються посилити протестні настрої в суспільстві, стверджують, що влада може використати це для обмеження конституційних прав. Дехто навіть проводить паралелі між нинішнім «ковідним» законом і «Законом про подолання тяжкого становища народу й держави», так званим Законом про надзвичайні повноваження, ухваленим Рейхстагом 24 березня 1933 року. Цей націонал-соціалістичний документ скасовував громадянські свободи й передавав надзвичайні повноваження уряду на чолі з рейхсканцлером Адольфом Гітлером, що завершило процес захоплення націонал-соціалістами влади в Німеччині…

Під час виступу Єнса Шпана в Бундестазі депутати від правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» підняли плакати з надписами: «18 листопада – день смерті Конституції Німеччини».

Водночас протестувальники на вулиці розмахували образливими для влади гаслами. Вони демонстративно не наділи захисні маски й не тримали дистанцію. Їх, схоже, зовсім не турбує, що кількість нових випадків інфікування в їхній країні за добу сягнула другої найвищої від початку пандемії позначки – 22 609.

Ольга Танасійчук, Берлін

Перше фото: Eric Richard/Berliner-zeitung