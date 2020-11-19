У Нідерландах виявили черговий лист із невідомим порошком

В Амстердамі знову знайшли лист з невідомим порошком.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

«Сьогодні вранці в Амстердамі знову знайшли лист з порошком. Ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Поліція проводить розслідування.

Подробиці наразі не повідомляються. Зокрема, не відомо, хто адресат, а також чи вдалося з’ясувати, що за речовина була у листі.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада у столиці Нідерландів Амстердамі в трьох місцях знайшли листи з порошком. Вони були виявлені у службових приміщеннях на трьох вулицях. Ніхто не постраждав. Поліція розслідує походження цих листів.

Днем раніше листи з порошком були виявлені щонайменше в одинадцяти містах країни. Зокрема, йдеться про два готелі та два офіси в Амстердамі та лікарні в Роттердамі. Постраждалих немає.

Фото: nltimes.nl