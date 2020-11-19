У Мінську люди з інвалідністю збираються на марш, їм перешкоджають силовики

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Onliner.

«На проспекті Незалежності у районі Ботанічного саду люди з інвалідністю намагалися зібратися на марш. Приїхав бусик з людьми у балаклавах. За словами очевидців, одну дівчину затримали», - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, дівчина обурювалася перекриттями площі.

Група присутніх була змушена переміститися далі від проспекту, по вулиці Калініна.

У Мінську збирається Марш людей з інвалідністю//Фото: onliner.by

Далі ДАІ перекрила проспект від перехрестя з вулицею Волгоградської (в сторону центру).

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.