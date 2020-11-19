Через заборону зібрань в Албанії зупинили сесію парламенту та виборчу кампанію

Після введення на початку цього тижня в Албанії карантинних обмежень, які зокрема забороняють збиратися понад 10 осіб, парламентську сесію, що мала початися 19 листопада, зупинили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Albanian Daily News.

Засідання комітетів парламенту Албанії будуть і надалі проводитись онлайн.

Спікер парламенту Грамоз Ручі заявив, що вже звернувся з листом до міністерства охорони здоров’я, щоб отримати рекомендації щодо продовження пленарних засідань парламенту.

Окрім того, через запровадження в цій балканській країні з 17 листопада жорсткіших обмежень на зібрання під заборону фактично потрапило проведення виборчої кампанії перед парламентськими виборами, запланованими на 25 квітня.

«Ми вирішили заборонити всі збори в приміщенні або на відкритому повітрі, в яких беруть участь понад 10 осіб. Ми також заборонили партійні збори, конференції, церемонії одруження та похорони до ухвалення іншого рішення», - сказала представник експертної команди Албана Фіцо.

Рішення було ухвалене після того, як кількість нових випадків COVID-19, як і кількість смертних випадків, почала стрімко збільшуватися.

Загальне число активних випадків коронавірусу в Албанії наразі становить 14 975.

Всього ж із початку пандемії в країні було підтверджено майже 30 тисяч випадків коронавірусу. Населення Албанії – 2,87 мільйона.

Фото: albaniandailynews.com