Через заборону зібрань в Албанії зупинили сесію парламенту та виборчу кампанію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Albanian Daily News.
Засідання комітетів парламенту Албанії будуть і надалі проводитись онлайн.
Спікер парламенту Грамоз Ручі заявив, що вже звернувся з листом до міністерства охорони здоров’я, щоб отримати рекомендації щодо продовження пленарних засідань парламенту.
Окрім того, через запровадження в цій балканській країні з 17 листопада жорсткіших обмежень на зібрання під заборону фактично потрапило проведення виборчої кампанії перед парламентськими виборами, запланованими на 25 квітня.
«Ми вирішили заборонити всі збори в приміщенні або на відкритому повітрі, в яких беруть участь понад 10 осіб. Ми також заборонили партійні збори, конференції, церемонії одруження та похорони до ухвалення іншого рішення», - сказала представник експертної команди Албана Фіцо.
Рішення було ухвалене після того, як кількість нових випадків COVID-19, як і кількість смертних випадків, почала стрімко збільшуватися.
Загальне число активних випадків коронавірусу в Албанії наразі становить 14 975.
Всього ж із початку пандемії в країні було підтверджено майже 30 тисяч випадків коронавірусу. Населення Албанії – 2,87 мільйона.
Фото: albaniandailynews.com