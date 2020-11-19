У Лукашенка - «кадровий четвер»: ротації в МВС, новий міністр культури і посли

Олександр Лукашенко провів кадрові перестановки в керівництві МВС Білорусі, призначив нового міністра культури і низку послів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

«Заступник міністра внутрішніх справ - командувач внутрішніми військами Юрій Назаренко пішов на підвищення. Тепер він обійме посаду першого заступника - начальника міліції громадської безпеки. До теперішнього моменту посаду першого заступника міністра внутрішніх справ було закріплено за начальником кримінальної міліції», - йдеться в повідомленні.

Лукашенко пояснив таке рішення тим, що тепер громадській безпеці приділятиметься першорядна роль.

«Суть нинішніх призначень і перестановок у тому, що ми надаємо велике значення у МВС системі громадської безпеки. Ви, напевно, це помітили. Тут ніхто не повинен бути в образі з колишніх заступників (міністра внутрішніх справ - ред.), особливо першого: немає того, що ми не довіряємо комусь. Просто, виходячи з нашого досвіду, ситуації в країні, останніх подій, ми переконуємося і розуміємо, що і в майбутньому громадська безпека буде найважливішим напрямком роботи для нашої міліції. Ось і всі секрети. Щоб тут не копалися і не думали, що ми якийсь переворот здійснюємо», - сказав він.

Начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Миколу Карпенкова призначено заступником міністра внутрішніх справ - командувачем внутрішніх військ.

Андрія Любимова, першого заступника начальника ГУВС Мінського міськвиконкому - начальника кримінальної міліції, переведено до Вітебська. Там він обійме посаду начальника управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому.

Крім цього, Лукашенко призначив міністром культури Білорусі Анатолія Маркевича.

Також були призначені посли у Китай, Азербайджан, Вірменію, Пакистан і Кенії.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: БЕЛТА