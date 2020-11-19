У Єревані - мітинги опозиції, протестувальники перекривають вулиці

У Єревані в четвер продовжилися антиурядові мітинги опозиції.

Про це під час традиційних брифінгів у Національних Зборах Вірменії заявив 19 листопада депутат від партії «Процвітаюча Вірменія» Мікаел Мелкумян, передає Укрінформ з посиланням на News.am.

Наголошується, що порядок денний опозиції не змінюється - учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

За словами Мелкумяна, органи правопорядку не дають лідерам опозиційних партій можливості брати участь в акціях протесту.

«Ви самі бачите, що за п'ять хвилин, за пів години, за дві години до мітингів людей запрошують до Служби національної безпеки, а у людини має бути фізична можливість бути присутнім на мітингах», - пояснив Мелкумян.

За даними ARMENPRESS, група громадян, які вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, блокує вулиці Єревана. Наразі перехрестя вулиці Аміряна-проспекту Маштоца, ділянка проспект Баграмяна-вулиця Московяна закрита. Містяни збираються на перетині вулиць Тигран Мец і Ханджян.

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У Єревані останніми днями проходять масштабні акції протесту, організовані 17-ма опозиційними партіями з вимогою відставки Пашиняна.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Фото: news.am