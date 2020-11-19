Посол України вручив вірчі грамоти імператору Японії Нарухіто
Як передає Укрінформ, про це дипломат повідомив у Фейсбуці.
"В Японії з приводу таких подій кажуть "Ічі го, ічі є" - одне життя один шанс. Саме таким шансом є вручення вірчих грамот єдиному монарху на землі, що має титул імператора, - Його Величності Імператору Японії Нарухіто", - написав Корсунський.
Він додав, що церемонія була зворушливою і дуже урочистою, також величезне враження на дипломата справила бесіда з монархом, який є символом Японської нації і єдності держави, та фантастичної краси парк у імператорському палаці.
Як повідомлялося, 29 жовтня посол України в Японії Сергій Корсунський вручив копії вірчих грамот віце-міністру закордонних справ Японії пану Такео Акіба.
Президент Володимир Зеленський 14 квітня призначив Сергія Корсунського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії.