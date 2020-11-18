У Берліні поліція затримала майже 200 протестувальників

Поліція у Берліні під час сутичок з демонстрантами затримала близько 190 особливо активних протестувальників проти коронавірусних обмежень.

Про це, повідомляє кореспондент Укрінформ, поінформували в поліції.

Безладдя почалися після того, як поліція оголосила про завершення акції протесту в центрі німецької столиці. Обидві сторони застосували засоби: поліція – водомети та перцевий газ, демонстранти – каміння, пляшки та петарди.

Наразі більшість людей розійшлися, хоча в кількох містах ще залишилися невеликі групи. Над центром Берліна кружляють гелікоптери, рух транспорту суттєво обмежено.

Німецький Бундестаг, а за ним і Бундесрат тим часом ухвалили 18 листопада поправки до Закону про захист від інфекцій, пізніше того ж дня документ, як очікується, підпише федеральний президент.

Станом на 18 листопада у світі зафіксовано 56 079 172 випадки COVID-19, зокрема 1 346 298 осіб загинули і 39 087 270 одужали.