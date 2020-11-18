Болгарія назвала три умови розблокування інтеграції Північної Македонії в ЄС

Болгарія назвала список умов, які мають виконати у Скоп’є для розблокування переговорів про вступ Північної Македонії до Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Так, глава МЗС Болгарії Єкатерина Захарієва назвала три умови для зняття болгарського вето на шлях Північної Македонії в ЄС.

Першою умовою в Болгарії вважають те, що в рамках переговорів замість формулювання «македонська мова» має бути прийнято формулювання «офіційна мова Республіки Північна Македонія».

Це пов’язано з тим, що Софія вважає мову свого сусіда лише діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що мова Північної Македонії була змінена під сербським впливом у Югославії після Другої світової війни.

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Двосторонні угоди між Скоп'є і Софією були підписані зі згадуванням того, що вони написані на офіційних мовах обох країн. Тож Болгарія хоче такої ж домовленості на рівні ЄС.

Другою умовою Болгарії є те, щоб дорожня карта реалізації «Договору про дружбу і добросусідство» 2017 року була включена в рамки переговорів, а це потребуватиме додаткової глави в структурі документа. Варто зауважити при цьому, що двосторонні суперечки з Північною Македонією не є частиною критеріїв членства в ЄС чи початку переговорного процесу, тому низка країн ЄС була проти такого рішення.

А третьою умовою Болгарії є те, щоб у дорожній карті був чітко прописаний текст про непідтримання в жодній формі претензій «македонської меншини в Болгарії». Річ у тому, що в Болгарії вважають слов'янське населення Республіки Північна Македонія своїми «братами», з якими вони були розділені історією. Тож Софія відкидає концепцію «македонської меншини» в Болгарії. Згідно з переписом 2011 року, лише 1600 болгарських громадян назвали себе македонцями. На думку болгарських істориків, ці люди - не меншина, а біженці, що мігрували на болгарську територію після Другої балканської війни 1913 року.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Європейський Союз не зміг ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією щодо вступу через критичну позицію одного зі своїх членів – Болгарії. Минулого тижня Софія офіційно заявила ЄС, що не може підтримати запропоновані рамки для початку переговорів з Північною Македонією.