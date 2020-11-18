Болгарія назвала три умови розблокування інтеграції Північної Македонії в ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.
Так, глава МЗС Болгарії Єкатерина Захарієва назвала три умови для зняття болгарського вето на шлях Північної Македонії в ЄС.
Першою умовою в Болгарії вважають те, що в рамках переговорів замість формулювання «македонська мова» має бути прийнято формулювання «офіційна мова Республіки Північна Македонія».
Це пов’язано з тим, що Софія вважає мову свого сусіда лише діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що мова Північної Македонії була змінена під сербським впливом у Югославії після Другої світової війни.
Двосторонні угоди між Скоп'є і Софією були підписані зі згадуванням того, що вони написані на офіційних мовах обох країн. Тож Болгарія хоче такої ж домовленості на рівні ЄС.
Другою умовою Болгарії є те, щоб дорожня карта реалізації «Договору про дружбу і добросусідство» 2017 року була включена в рамки переговорів, а це потребуватиме додаткової глави в структурі документа. Варто зауважити при цьому, що двосторонні суперечки з Північною Македонією не є частиною критеріїв членства в ЄС чи початку переговорного процесу, тому низка країн ЄС була проти такого рішення.
А третьою умовою Болгарії є те, щоб у дорожній карті був чітко прописаний текст про непідтримання в жодній формі претензій «македонської меншини в Болгарії». Річ у тому, що в Болгарії вважають слов'янське населення Республіки Північна Македонія своїми «братами», з якими вони були розділені історією. Тож Софія відкидає концепцію «македонської меншини» в Болгарії. Згідно з переписом 2011 року, лише 1600 болгарських громадян назвали себе македонцями. На думку болгарських істориків, ці люди - не меншина, а біженці, що мігрували на болгарську територію після Другої балканської війни 1913 року.
Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Європейський Союз не зміг ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією щодо вступу через критичну позицію одного зі своїх членів – Болгарії. Минулого тижня Софія офіційно заявила ЄС, що не може підтримати запропоновані рамки для початку переговорів з Північною Македонією.