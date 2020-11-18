В Амстердамі знову знайшли листи з порошком

У столиці Нідерландів Амстердамі в трьох місцях знайшли листи з невідомим порошком.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Листи з порошком були знайдені в трьох місцях в Амстердамі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони були виявлені у службових приміщеннях на трьох вулицях.

Ніхто не постраждав, і незрозуміло, що саме за порошок був у конвертах. Поліція розслідує походження таких листів і закликає повідомляти будь-яку інформацію щодо листів та можливого відправника.

Як повідомляв Укрінформ, учора листи з порошком були виявлені щонайменше в одинадцяти різних містах країни. Зокрема, йдеться про два готелі та два офіси в Амстердамі та лікарні в Роттердамі. Від таких листів ніхто не постраждав.