В Амстердамі знову знайшли листи з порошком
Укрінформ
У столиці Нідерландів Амстердамі в трьох місцях знайшли листи з невідомим порошком.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.
“Листи з порошком були знайдені в трьох місцях в Амстердамі”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони були виявлені у службових приміщеннях на трьох вулицях.
Ніхто не постраждав, і незрозуміло, що саме за порошок був у конвертах. Поліція розслідує походження таких листів і закликає повідомляти будь-яку інформацію щодо листів та можливого відправника.
Як повідомляв Укрінформ, учора листи з порошком були виявлені щонайменше в одинадцяти різних містах країни. Зокрема, йдеться про два готелі та два офіси в Амстердамі та лікарні в Роттердамі. Від таких листів ніхто не постраждав.