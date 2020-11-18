В Японії - новий рекорд випадків COVID-19 за добу

В Японії - новий рекорд випадків COVID-19 за добу

Укрінформ
У середу в Японії підтвердили більш як 2 тисячі випадків інфікування коронавірусом, що є рекордним добовим приростом по країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Колишній антирекорд був зареєстрований 13 листопада, коли в Японії за добу виявили 1 705 нових випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, у країні зафіксовано 119 326 випадків коронавірусу, зокрема 1 903 летальних, одужали 104 637 осіб.

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У світі кількість випадків COVID-19 нині становить 56 031 555, при цьому 1 345 577 осіб померли, одужали 39 035 898 пацієнтів.

Фото: Toru Hanai/Getty Images

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