В Японії - новий рекорд випадків COVID-19 за добу

У середу в Японії підтвердили більш як 2 тисячі випадків інфікування коронавірусом, що є рекордним добовим приростом по країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK. Колишній антирекорд був зареєстрований 13 листопада, коли в Японії за добу виявили 1 705 нових випадків коронавірусу. За даними Worldometer, у країні зафіксовано 119 326 випадків коронавірусу, зокрема 1 903 летальних, одужали 104 637 осіб. Читайте також: «Підходить для екстреного використання»: Китай повідомив про випробування вакцини CoronaVac У світі кількість випадків COVID-19 нині становить 56 031 555, при цьому 1 345 577 осіб померли, одужали 39 035 898 пацієнтів. Фото: Toru Hanai/Getty Images