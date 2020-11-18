Недорогий антидепресант допомагає знизити ризик тяжкого перебігу COVID-19

Недорогий антидепресант допомагає знизити ризик тяжкого перебігу COVID-19

Дослідження
Укрінформ
Співробітники Медичної школи при Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі з'ясували, що недорогий антидепресант допомагає знизити ризик тяжкого перебігу COVID-19 та уникнути госпіталізації.

Як передає Укрінформ, результати опубліковані в журналі JAMA.

Вчені провели подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження і з'ясували, що флувоксамін (аналогічний Прозаку антидепресант, агоніст σ1-рецепторів, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну) допомагає знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

Дослідити флувоксамін, який застосовують для лікування депресії і обсесивно-компульсивного розладу, у контексті COVID-19 вирішили тому, що він має сильні протизапальні властивості: медики припустили, що препарат зможе запобігти цитокіновому шторму - потужній, а іноді смертельній запальній реакції імунної системи на коронавірус та інші патогени, цитує наукове видання Naked Science.
У дослідженні брали участь 152 дорослих американця (середній вік - 46 років; 109 з них були жінками) з підтвердженим методом полімеразної ланцюгової реакції коронавірусним захворюванням. На момент початку експерименту симптоми у них були легкими та трималися близько тижня.

Випробовуваних випадковим чином розподілили порівну на дві групи: перша протягом 15 днів приймала флувоксамін (по 50 міліграмів увечері в перший день, потім по 100 міліграмів двічі на день, а потім дозу збільшували до 100 міліграмів тричі на день), другій давали плацебо.

Як показали результати, ні у кого з 76 хворих у першій групі не спостерігалося погіршення стану (насичення киснем - 92% або нижче поряд з ускладненим диханням або розвитком пневмонії) порівняно з шістьма (8,3 відсотка) учасниками групи плацебо. При цьому четверо з них госпіталізували до лікарні на термін від чотирьох до 21 дня. Один пацієнт перебував на ШВЛ протягом 10 днів. Летальних випадків медики не зафіксували.

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