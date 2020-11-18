«Підходить для екстреного використання»: Китай повідомив про випробування вакцини CoronaVac

Китайська антикоронавірусна вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність на першій і другій фазах клінічних випробувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами дослідників, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech викликала швидку імунну відповідь під час випробувань за участю близько 700 осіб. За словами експертів, отримані результати означають, що вакцина «підходить для екстреного використання».

Оголошення було зроблено після того, як розробники вакцини в Європі і США повідомили про успішні дані великих випробувань на пізніх стадіях.

Про вакцини, розроблені у США і Німеччині, опублікували дані, що свідчать про ефективність більш як 90% після випробувань за участю десятків тисяч людей.