На протести проти карантину в Словаччині вийшли тисячі людей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у різних районах столиці країни - Братислави - люди протестували проти маскового режиму та обмеження зібрань.
Громадяни критикували політику голови уряду країни Ігоря Матовича, вимагаючи: "Поверніть нашу свободу!".
Уточнюється, що акції протесту відбулися в день, коли Словаччина відзначає річницю Оксамитової революції 1989 року, яка мирним шляхом скинула комуністичний режим у Чехословаччині.
У Словаччині на 5,5 млн населення зафіксували 88 602 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 1326 за останню добу. Від початку епідемії померли 557 осіб.
Як повідомлялося, у Словаччині 31 жовтня і 1 листопада, а також 7-8 листопада відбулося загальнонаціональне тестування на COVID-19. У ньому добровільно взяли участь громадяни віком від 10 до 65 років.
На першому етапі коронавірус виявили в 1,06% з понад 3,6 млн осіб. У ході другого етапу позитивними виявилися 0,66% тестів.
Фото: SME/Jozef Jakubčo