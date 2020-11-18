На протести проти карантину в Словаччині вийшли тисячі людей

Тисячі словаків узяли участь в акціях протесту проти запроваджених у країні карантинних обмежень у звязку з епідемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у різних районах столиці країни - Братислави - люди протестували проти маскового режиму та обмеження зібрань.

Громадяни критикували політику голови уряду країни Ігоря Матовича, вимагаючи: "Поверніть нашу свободу!".

Уточнюється, що акції протесту відбулися в день, коли Словаччина відзначає річницю Оксамитової революції 1989 року, яка мирним шляхом скинула комуністичний режим у Чехословаччині.

У Словаччині на 5,5 млн населення зафіксували 88 602 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 1326 за останню добу. Від початку епідемії померли 557 осіб.

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Як повідомлялося, у Словаччині 31 жовтня і 1 листопада, а також 7-8 листопада відбулося загальнонаціональне тестування на COVID-19. У ньому добровільно взяли участь громадяни віком від 10 до 65 років.

На першому етапі коронавірус виявили в 1,06% з понад 3,6 млн осіб. У ході другого етапу позитивними виявилися 0,66% тестів.

Фото: SME/Jozef Jakubčo