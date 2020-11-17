Поліція в Афінах розігнала мітинг до річниці студентського повстання
Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.
Уряд країни заборонив марші та мітинги у вівторок та середу, побоюючись, що вони перетворяться на масові заходи під час пандемії коронавірусу.
Як пише видання, попри це кілька здебільшого лівих груп та партій порушили заборону і провели марші.
Більшість зібрань пройшли без інцидентів, а учасники зберігали фізичну дистанцію та носили маски.
Ліва опозиція СІРІЗА, яка виступала проти заборони на зібрання, провела церемонію покладання вінків в історичному кампусі Афінського політехнічного інституту.
Зазначається, що близько 200 членів Комуністичної партії Греції намагалися дістатися до американського посольства під час маршу, але у них цього так і не вийшло. Невеликий мітинг також був проведений лівою партією MeRa25.
Близько 5000 поліцейських - за підтримки з повітря з гелікоптерів і безпілотників - були розміщені в Афінах для запобігання мітингам і маршам 17 листопада.
Як пише видання, поліція затримала сімох осіб за підозрою в плануванні організації забороненого заходу або участі в ньому.
Повстання студентів Афінського політехнічного університету проти диктатури «чорних полковників» розпочалося 14 листопада 1973 року. 17 листопада повстання було жорстоко придушене військовими. Щороку 17 листопада відзначається в Греції як загальнонаціональний день пам'яті.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 17 листопада зафіксовано понад 55,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 38,6 млн людей.
Зокрема, за даними Worldometer, у Греції зареєстрували 76,4 тис. випадків COVID-19 з початку спалаху пандемії, з них – 1,1 тис. летальних. Одужали – понад 9,9 тис. осіб.
Фото: Еkathimerini