Поліція в Афінах розігнала мітинг до річниці студентського повстання

Грецькі спецпідрозділи поліції застосували сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати натовп із кількох десятків протестувальників, які зібралися біля Афінського університету, щоб відзначити річницю повстання студентів проти військової диктатури 1973 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Уряд країни заборонив марші та мітинги у вівторок та середу, побоюючись, що вони перетворяться на масові заходи під час пандемії коронавірусу.

Як пише видання, попри це кілька здебільшого лівих груп та партій порушили заборону і провели марші.

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Більшість зібрань пройшли без інцидентів, а учасники зберігали фізичну дистанцію та носили маски.

Ліва опозиція СІРІЗА, яка виступала проти заборони на зібрання, провела церемонію покладання вінків в історичному кампусі Афінського політехнічного інституту.

Зазначається, що близько 200 членів Комуністичної партії Греції намагалися дістатися до американського посольства під час маршу, але у них цього так і не вийшло. Невеликий мітинг також був проведений лівою партією MeRa25.

Близько 5000 поліцейських - за підтримки з повітря з гелікоптерів і безпілотників - були розміщені в Афінах для запобігання мітингам і маршам 17 листопада.

Як пише видання, поліція затримала сімох осіб за підозрою в плануванні організації забороненого заходу або участі в ньому.

Повстання студентів Афінського політехнічного університету проти диктатури «чорних полковників» розпочалося 14 листопада 1973 року. 17 листопада повстання було жорстоко придушене військовими. Щороку 17 листопада відзначається в Греції як загальнонаціональний день пам'яті.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 17 листопада зафіксовано понад 55,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 38,6 млн людей.

Зокрема, за даними Worldometer, у Греції зареєстрували 76,4 тис. випадків COVID-19 з початку спалаху пандемії, з них – 1,1 тис. летальних. Одужали – понад 9,9 тис. осіб.

Фото: Еkathimerini