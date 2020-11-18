Що об’єднує історії успішної протидії коронавірусу?

Ситуація швидко була взята під контроль. Ніхто не сподівався, що воно само якось буде

Слухаю дискусію представників Таїланду, Гонконгу та Сінгапуру про досвід успішного подолання епідемії коронавірусу. Таїланд, 66-мільйонна країна, не має вже протягом 5 місяців жодного зараження всередині країни – лише імпортовані випадки. Гонконг і Сінгапур – два надзвичайно населених і відкритих міста, через які проходять щодня величезні людські потоки, але в обох містах епідемія була подолана протягом буквально кількох тижнів.

Що об’єднує ці три історії?

1. Дуже ефективна урядова бюрократія, яка швидко взяла ситуацію під контроль. Ніхто не сподівався, що воно само якось буде. Рішення були негайними, жорсткими і відповідно профінансованими. Збереження економіки, робочих місць було постійно пріоритетом номер один.

2. Довіра населення до уряду: ніхто не думав, що уряд просто лякає або ж наживається на епідемії, або створює невиправдані переваги одним підприємствам за рахунок інших.

3. Негайне розгортання якомога швидшого тестування, виявлення та ізоляція всіх осередків захворювання (українські фахівці кричать про це з березня, але ніхто не слухав, не слухає і не буде слухати).

4. Використання цифрових технологій для відслідковування. Наприклад, іноземні підприємці, які прибувають і можливо несуть у собі вірус, але не мають можливості сидіти 14 днів у карантині, повинні рухатися за чітко визначеними траєкторіями та реєструвати всі контакти. Загалом для різних категорій запроваджені досить різні протоколи поведінки та спеціальні умови (нагадаю, у нас тупо закрили країну на місяць якраз тоді, коли бізнес почав піднімати голову).

Виставки відкрилися в усіх країнах дуже рано, з усіма відповідними заходами безпеки, аж до тотального тестування всіх відвідувачів на вході.

Також тайці, гонконгці та сінгапурці дуже схвально відгукувалися про японський, корейський, скандинавський досвід.

Валерій Пекар

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