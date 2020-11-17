В Італії - найвища з початку квітня щоденна смертність від COVID-19

В Італії протягом доби підтвердили коронавірус у 32 191 особи, 731 пацієнт з COVID-19 помер. Це найбільша кількість померлих протягом доби з 3 квітня - тоді в Італії протягом доби померли 766 осіб з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

Загальна кількість випадків захворювання COVID-19 в Італії зросла до 1 238 072.

Загальне число померлих з початку пандемії зросло до 46 464 осіб.

Водночас одужали від недуги вже 457 798 людей.

Протягом минулої доби в Італії було здійснено 208 458 тестів на COVID-19, що на 55 795 більше, ніж попередньої доби.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 332 328 – летальних, одужали вже понад 38,4 млн людей.

Фото: ANSA