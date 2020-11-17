У Нідерландах розсилають листи з невідомим порошком
Укрінформ
У Нідерландах у дев'яти містах країни в готелях та офісах виявили листи з порошком.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посилання на NOS.
“Листи з порошком виявили щонайменше в дев'яти місцях країни, повідомляє поліція. Зокрема, йдеться про два готелі та два офіси в Амстердамі та лікарні в Роттердамі”, - зазначається у повідомленні.
Від таких листів ніхто не постраждав. Наразі незрозуміло, що саме було в конвертах.
Після знахідки усі отримувачі одразу викликали правоохоронців. Триває слідство.
Фото: hartvannederland.nl