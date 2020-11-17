Франція вітає Санду з обранням президентом Молдови
Про це йдеться в оприлюдненій 17 листопада заяві Міністерства Європи і закордонних справ Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Франція вітає Маю Санду із обранням президентом Республіки Молдова», - заявили у французькому МЗС.
Зазначається, що Франція разом з європейськими партнерами продовжить підтримку імплементації реформ у країні.
Париж висловив сподівання, що нова конфігурація влади у Молдові сприятиме поглибленню відносин між країнами у політичній, економічній та культурній сферах, включаючи мовну, як членів міжнародної організації співробітництва франкомовних країн – Франкофонії.
Як повідомлялося, Мая Санду перемогла у другому турі виборів у Молдові 15 листопада, набравши 57,75% голосів виборців.
Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, у тому числі з Україною.