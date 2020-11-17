Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Європейський Союз не зміг ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією щодо вступу через критичну позицію одного зі своїх членів – Болгарії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight.

Болгарський уряд вважає, що проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, «не передбачає гарантій», що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.

Рішення Болгарії фактично означає блокування приєднання Північної Македонії до ЄС. Переговорну основу - рамки - можна затвердити пізніше, але без неї переговори про членство не можуть розпочатися.

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Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою мешканців Північної Македонії, та належності національних героїв, серед яких є Гоце Делчев. В Болгарії вважають Гоце Делчева, лідера боротьби балканських народів проти османського панування, своїм героєм, тоді як в Північної Македонії впевнені, що він є героїчним представником македонців. Окрім того, Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння".

Минулого тижня Софія офіційно заявила ЄС, що не може підтримати запропоновані рамки для початку переговорів з Північною Македонією.