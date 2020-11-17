Лукашенко розпорядився «навести лад» у Мінську

Олександр Лукашенко доручив міській владі Мінська «навести лад» у місті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

"Мінськ не можна перетворити на цвинтар! Так вважають 99,9% мінчан", - зазначив Лукашенко.

"Суть полягає у наведенні ладу у Мінську. Без всякого варварства. Щоб ці негідники не казали, що ми варвари. Протягом цього тижня лад має бути наведений у Мінську", - сказав Лукашенко, маючи на увазі протести опозиції.

Він також доручив прем'єр-міністру та голові адміністрації президента Білорусі скерувати відповідні вказівки до керівництва всіх регіонів країни.

У зв'язку з цим Олександр Лукашенко нагадав, що напередодні він вже згадував про "план організації протестів у Білорусі". "Це плани звідти - з Польщі, Литви та Америки. А, можливо, з інших країн", - заявив Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, Рада Європи затвердила 6 листопада додатковий санкційний список щодо Білорусі, до якого включено 15 високопоставлених чиновників, зокрема Олександра Лукашенка.

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У Білорусі вже понад три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз та Україна заявили, що не визнають його легітимності.

В Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а за кілька годин 31-річного чоловіка з тяжкими травмами було доставлено в лікарню, де він і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.

Комунальні служби вже кілька разів розбирали народний меморіал Роману Бондаренку. Силовики розганяли акції пам’яті загиблого активіста.

Фото: Белсат