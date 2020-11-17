Інфікованих у Польщі може бути удесятеро більше, ніж подає статистика - експерти

Як підкреслюють експерти, наприкінці серпня – на початку вересня, коли люди масово поверталися на роботу з відпусток, діти поверталися до шкіл, а студенти до вишів потрібно було здійснити рішучі кроки щодо запровадження соціальної дистанції, обов’язку дезінфекції рук, носіння масок. На їх переконання, вже тоді потрібно було розширити і створити умови для того, щоб можна було тестувати більшу кількість людей восени. Утім, тоді думки експертів було проігноровано. В результаті, на початку листопада кількість інфікованих COVID-19 в Польщі зросла до понад 20 тисяч нових випадків на добу, а приріст летальних випадків став одним з найвищих в Європі.

На переконання експертів, коли кількість щоденних інфікованих зросла в 50 разів, а кількість осіб на карантині – лише в 5 разів до приблизно пів мільйона, ситуація стала критичною, а зміна політики в МОЗ, зокрема стратегії тестування на COVID-19 - необхідною.

Експерти підкреслюють, що нинішня система тестування в Польщі обмежується особами, які мають яскраво виражені симптоми ураження дихальних шляхів. Натомість заражені особи зі слабо вираженими ознаками інфікування не ідентифікуються.

“За підрахунками, йдеться про в 10 разів більше інфікованих, ніж це подається в офіційній статистиці. Багато вказує на те, що саме ці особи є головними розповсюджувачами вірусу”,- зазначає експертна група.

Тому, як додають експерти, нинішня стратегія тестувань не дозволяє отримати інформацію про справжні масштаби епідемії. Тим часом, така інформація була б надзвичайно цінною і дала б можливість здійснювати ефективну боротьбу з пандемією COVID-19.

На переконання польських експертів, при зміні стратегії необхідно буде зосередитися на тестуванні тих осіб, які у зв’язку із своїми професійними обов’язками контактують із великою кількістю осіб: працівників системи охорони здоров’я, вчителів, правоохоронців, комунальників, робітників заводів та фабрик. Усі ці особи повинні мати доступ до швидкого і постійного тестування, а при виявленні інфікування такі особи мають бути ізольовані, що дасть можливість загальмувати поширення інфекції. Також швидкий доступ до тестування повинні мати особи, які за станом здоров’я перебувають у зоні високого ризику.

Експерти підкреслюють, що особи, які почуваються недобре, повинні самоізолюватися і можуть вийти на вулицю через 2-3 дні після того, як зникнуть ознаки захворювання. До лікарень повинні направлятися лише особи, які, на думку лікаря, потребують стаціонарного лікування.

На думку експертів, аби зрозуміти cправжні масштаби поширення інфекції потрібно обрати групу людей усіх вікових груп з різних регіонів країни і періодично тестувати їх. Це дасть можливість зрозуміти характер і масштаби поширення інфекції.

За минулу добу в Польщі проведено майже 42 тис. тестів на виявлення коронавірусу, а добова кількість тестування упродовж останніх кількох тижнів у Польщі становила 40-70 тис.

За минулу добу в Польщі підтверджено понад 19,1 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 357 осіб.

Загальна кількість інфікованих в РП зросла до понад 750 тис., померли більше 10,8 тис. осіб.

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