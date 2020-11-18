Превентивне ув’язнення і реєстр: як Австрія реагує на теракт

Після збройної атаки уряд планує ухвалити масштабний антитерористичний пакет заходів

«На даний момент ми змушені боротися з двома основними проблемами. По-перше, з пандемією коронавірусу, а по-друге – необхідно ще рішучіше стати на боротьбу з тероризмом та радикалізацією в Австрії й Європі», – заявив федеральний канцлер Себастіан Курц, презентуючи минулого тижня антитерористичний пакет заходів. З цією загрозою австрійський уряд має боротися «усіма необхідними заходами», наголосив він.

Себастіан Курц / Фото: Sean Gallup/Getty Images

Нагальну потребу в ухваленні цього пакету продемонстрував теракт, здійснений ісламістом 2 листопада в центрі Відня. У результаті терористичного нападу загинуло двоє людей, ще 22 отримали поранення, у тому числі тяжкі. Як виявилося згодом, теракт здійснив не якийсь недавно прибулий у країну джихадист, а 20-річний хлопець албанського походження, який народився й виріс у Відні, син садівника та продавчині.

Окрім проблеми радикалізації молодих австрійських мусульман, теракт продемонстрував і прогалини в роботі правоохоронних органів та системи юстиції – доморощений джихадист, який був достроково звільнений після ув’язнення за намір приєднатися до терористичної організації «Ісламська держава», здійснював підготовку теракту буквально на очах у австрійської спецслужби.

ФАТАЛЬНІ ПОМИЛКИ

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер через кілька днів після теракту, коли стала вимальовуватися загальна картина дій правоохоронців у період, що передував нападу, заявив про «неприпустимі помилки». Передусім вони мали місце в системі Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) – базованого при МВС «гібриду» поліції та органу держбезпеки.

Карл Негаммер / Фото: picturedesk.com

Так, в австрійській спецслужбі без належної відповідальності й уваги поставилися до інформації з сусідньої Словаччини, де була зафіксована спроба купівлі боєприпасів майбутнім терористом. Як з’ясувалося, ще 21 липня 2020 року власник магазину зброї у Братиславі поінформував словацькі органи влади про те, що двоє австрійців «арабського, турецького чи чеченського походження» без наявного в них дозволу на зброю хотіли купити у нього патрони для штурмової гвинтівки («імовірно, Калашникова»). Зафіксовані камерою спостереження магазину нечіткі фото чоловіків, а також віденські номерні знаки автівки, на якій вони приїхали, були одразу передані словаками через Європол австрійській BVT. Проте надана словацькою стороною інформація близько місяця пролежала у Федеральному відомстві із захисту конституції та боротьби з тероризмом Австрії, допоки 24 серпня її не спустили на регіональне управління – Земельне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (LVT) Відня. «Можливо, діловод був хворий або у відпустці», – прокоментували в МВС можливі причини зволікання.

У віденському LVT швидко ідентифікували на надісланому фото уродженця столиці Куйтіма Ф., 2000 р.н. – майбутнього віденського вбивцю, який на той час уже був засудженим за терористичною статтею і достроково звільнений. Щодо автомобільного номера, то він належав матері іншого відомого австрійській владі ісламіста – уродженця Косово.

Що зробили з цією інформацією в австрійській держбезпеці? За процедурою відправили назад до Словаччини разом з іншими фотографіями Куйтіма Ф. для подальшого впізнання з боку власника збройного магазину. Це зайняло ще кілька тижнів. Цього разу зволікала вже словацька сторона, яку австрійці двічі підганяли.

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Врешті-решт 16 жовтня у BVT отримали підтвердження від словаків: мовляв, чоловіком у збройному магазині в Братиславі був, скоріш за все, саме вказаний вами Куйтім Ф. Тобто – майже через три місяці після поїздки Куйтіма Ф. до Словаччини для (невдалої) купівлі патронів для свого незаконно придбаного автомата, з якого він 2 листопада розстрілюватиме людей у Відні. Чотирма днями пізніше, 20 жовтня, у австрійській держбезпеці провели засідання з метою «оцінки ризику» з цього приводу.

При цьому ще до повідомлень зі Словаччини в розпорядженні австрійської спецслужби була й інша інформація, яка мала б, щонайменше, насторожити: достроково звільнений прихильник «Ісламської держави» поводився досить підозріливо. 16 липня, тобто за п’ять днів до спроби купівлі патронів у Словаччині, Куйтім Ф. зустрічався у Відні з ідентифікованими ісламістами з Німеччини та Швейцарії. Двох німців та двох швейцарців він особисто забрав з аеропорту, і, окрім прогулянок по місту та відвідування квартири Куйтіма, вони заходили також до відомої австрійській спецслужбі мечеті, яка вважається центром збору салафітів і де й перебував майбутній убивця.

Зустріч ісламістів та їхнє пересування уважно відстежувалися з боку віденської LVT. Щоправда, не з власної ініціативи, а на прохання колег з Німеччини, які стежили за своїми ісламістами. Після від’їзду іноземців спостереження за Куйтімом Ф. не проводилося – вочевидь, вважалося, що жодної загрози з боку цього «джихадистського» зібрання немає. Як відомо, після теракту 2 листопада до всіх гостей Куйтіма нагрянули правоохоронці: обох швейцарців затримано, у німців проведено обшуки.

Фото: EPA-EFE

РОЗСЛІДУВАННЯ, КАДРОВІ ВИСНОВКИ ТА РЕФОРМА BVT

Що саме й чому було зроблено чи не зроблено – тепер розслідує спеціально створена урядова комісія. Можливо, цим займатиметься й парламент, як цього вимагає опозиція.

Очільник МВС Карл Негаммер заявив про кадрові висновки. Очільника земельного відомства з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом у Відні вже відсторонено від посади на період розслідування.

Також у планах – реорганізація BVT «з метою відновлення довіри з боку населення та партнерських служб». Щоправда, реформа спецслужби була анонсована й раніше, а теракт лише прискорив цей процес.

Передусім очікується розроблення нової організаційної структури BVT з чітким поділом на розвідувальний та безпековий компоненти. Також буде посилено можливості стеження служби.

Крім того, у рамках запланованого перегляду юрисдикцій прокуратури та судів у пов’язаних з тероризмом злочинах, BVT та його земельні управління будуть зобов’язані надавати всю наявну інформацію прокурору, аби він міг напряму й одразу втручатися в процес кримінального судочинства.

ПОЖИТТЄВЕ УВ’ЯЗНЕННЯ ТА БРАСЛЕТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

Частина запланованого антитерористичного пакета заходів спрямована проти терористів і так званих «осіб, що становлять загрозу». Ідеться передусім про ісламістів, а також неонацистів та ін.

«У Європі спостерігається постійна загроза – через наявність тисяч foreign terrorist fighters, котрі поїхали воювати до Сирії та Іраку чи інших країн на боці «Ісламської держави» й потім повернулися або ж не змогли туди виїхати, оскільки їм перешкодили. Чимало з них – у в’язницях, деяких уже звільнено. І сумна реальність полягає в тому, що багатьох із тих, хто зараз у тюрмах, теж буде звільнено. Це бомби уповільненої дії. І якщо ми хочемо захищати нашу свободу, то нам потрібно обмежити свободу цих людей», – зазначив канцлер Себастіан Курц.

За його словами, в Австрії ідентифіковано близько 300 foreign terrorist fighters (іноземних бойовиків-терористів) – осіб, котрі залишили країну й подалися в Ірак, Сирію чи інші країни, «щоб там воювати та вбивати», або ж були затримані органами влади по дорозі туди. Близько половини з них згинули у зоні бойових дій або досі перебувають там, решта повернулися до Австрії.

Видання Falter з посиланням на співрозмовника у віденській LVT деталізує ці дані: на заклик квазіхаліфату відгукнулися 300 австрійців, включаючи школярів, – 90 з них повернулися в Австрію, 54 нині сидять у тюрмах. За оцінками спецслужби, 98 ісламістів в Австрії зараз готові поїхати в Сирію чи Афганістан з метою приєднання до організацій, визнаних терористичними. Загалом з 2014 року на волю вийшли 120 засуджених за терористичними статтями.

Як зазначив Курц, в австрійському законодавстві участь у терористичній організації визначено як кримінальний злочин, а тому покарати таких людей можна вже за спробу приєднатися до тієї ж «Ісламської держави». Але, як продемонстрував випадок Куйтіма Ф., загроза походить і від тих, хто вже відсидів у в’язниці.

З огляду на це, австрійський уряд має намір виробити превентивні заходи у вигляді позбавлення волі на невизначений термін. «Справедливим є примусове утримання злочинців-терористів у в’язниці, доки вони не дерадикалізуються, навіть якщо вони вже відбули свій строк… Як і у випадку з психічно хворими злочинцями, цих людей слід закрити з метою захисту населення», – заявив Курц.

Фото: twitter/Sebastian Kurz

Також уряд планує застосування обов’язкового нагляду за звільненими з тюремного ув’язнення особами, котрі становлять загрозу. З цією метою в Австрії буде створено конституційно-правову основу для електронного контролю за перебуванням таких осіб – за допомогою електронного браслета на руці чи нозі. Також розглядаються такі заходи, як підписка про невиїзд, обмеження пересування тощо.

ПОЗБАВЛЕННЯ СУБСИДІЙ, ВОДІЙСЬКИХ ПРАВ ТА ГРОМАДЯНСТВА

Як з’ясували журналісти, віденський терорист отримував солідну підтримку від австрійської держави. Після дострокового звільнення з тюрми він пройшов у лютому 2020 року курси професійної орієнтації й у травні почав отримувати субсидію – з липня йому нараховувалася максимальна сума у 917,35 євро (яка, щоправда, мала бути зменшена в грудні). Крім того, колишньому засудженому за терористичною статтею вдалося орендувати дешеве соціальне житло в столиці.

Антитерористичний пакет уряду передбачає послідовне відкликання всіх наявних варіантів державних та фінансових пільг після засудження за терористичною статтею.

І взагалі, злочинці-терористи в майбутньому можуть бути позбавлені громадянства Австрії. Це відбуватиметься у випадках, коли в людини наявні два громадянства (передусім це стосується прохачів притулку).

Ще одне заплановане обмеження – позбавлення водійського посвідчення осіб, причетних до пов’язаних з тероризмом злочинів.

Теракт у Відні, коли ісламіст використовував автомат «Застава М-70» (югославська ліцензійна версія радянських автоматів Калашникова) та пістолет ТТ, також примусив австрійську владу посилити відповідальність за кримінальні правопорушення, пов’язані зі зберіганням та придбанням забороненої зброї. Особам, засудженим за терористичні злочини, буде заборонено протягом усього життя володіти зброєю чи боєприпасами.

БОРОТЬБА З ПОЛІТИЧНИМ ІСЛАМОМ ЯК ОСНОВОЮ ТЕРОРИЗМУ

Друга велика мета схваленого австрійським урядом антитерористичного пакета заходів – боротьба з ідеологією політичного ісламу, «який створює основу для терору».

На переконання глави австрійського уряду, доки буде така ідеологія, доти відбуватиметься радикалізація окремих людей та існуватимуть «проповідники ненависті», «які, можливо, самі й не здійснюватимуть теракт, але приводитимуть на цей шлях інших людей».

«У боротьбі з політичним ісламом та його ідеологічною основою ми виокремимо кримінальне правопорушення «політичний іслам», щоб мати можливість вживати заходів проти тих, хто не є терористами, але хто створює для цього сприятливий ґрунт», – підкреслив Себастіан Курц.

Крім того, у кримінальному праві буде передбачено як обтяжливу обставину факт наявності релігійно мотивованого політичного екстремізму.

Поруч із розширенням закону про символи, який регулює заборону використання в Австрії символів терористичних організацій, уряд має намір адаптувати правову основу для розпуску екстремістських асоціацій.

Фото: АРА

Також планується створення можливостей для закриття місць культу в разі пропаганди тероризму. З цією метою буде запроваджено єдиний реєстр імамів та реєстрацію іноземних імамів протягом часу релігійної діяльності в Австрії. Австрійський канцлер також уже заявив про підтримку ідеї президента Європейської ради Шарля Мішеля про створення на території Європи окремого інституту для освіти імамів.

Надалі очікується застосування положень закону про іслам щодо закриття мечетей та громадських організацій, які були помічені в антидемократичній, радикально-ісламістській чи неконституційній діяльності під виглядом релігійної активності. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено – після теракту закрили обидві мечеті у Відні, які активно відвідував терорист.

Крім того, важливу увагу австрійський уряд приділятиме й боротьбі з фінансуванням з-за кордону екстремістських та ісламістських організацій.

Не залишилася осторонь і радикалізація через інтернет. Поруч із підтримкою спільного реагування на рівні ЄС щодо загрози «кіберджихадизму», в Австрії планують створити окрему контактну платформу, яка б опрацьовувала інформацію про виявлений онлайн-контент, що прославляє насильство.

Згідно з планами, перші законопроєкти з реалізації антитерористичного пакета заходів у Австрії буде розроблено відповідними відомствами до початку грудня.

Василь Короткий, Відень