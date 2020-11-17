Білорусь знижує рівень участі у Східному партнерстві

Білорусь знижує до експертного рівень участі в ініціативі "Східне партнерство" через "політизований підхід" партнерів.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей.

Він констатував, що деякі країни, в тому числі і Європейського Союзу, пішли на введення санкцій щодо Білорусі.

"Звісно, ми не можемо залишати подібного роду речі без відповіді. З нашого боку розширені також відповідні санкційні списки з включенням туди відповідних осіб з усіх країн Євросоюзу. Ми запропонували призупинити роботу координаційної групи "Білорусь - Євросоюз", в рамках якої обговорювалися різні питання нашої взаємодії", - пояснив білоруський міністр.

В числі заходів у відповідь він також назвав зниження рівня представництва Білорусі в "Східному партнерстві".

"На нараді була запропонована і підтримана учасниками наради ідея про зниження рівня нашого представництва в "Східному партнерстві". Ми бачимо, що є спроби політизувати ряд інфраструктурних, міжрегіональних проектів у рамках цієї ініціативи. Тому прийнято рішення про зниження рівня участі Білорусі в цій ініціативі до експертного", - сказав міністр.

Це означає, за його словами, що на заходах "Східного партнерства" Білорусь представлятимуть не керівники міністерств, а їх експерти. У разі проведення саміту питання, що стосуються Білорусі, швидше за все обговорюватимуться на рівні Постійного представника Білорусі при Євросоюзі.

Як відомо, Східне партнерство - проект Європейського Союзу, який має основну заявлену мету - розвиток інтеграційних зв'язків ЄС з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Ініціатива була запущена в травні 2009 року.

Як повідомлялося, у Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: МЗС Білорусі