Індійська компанія розпочала третю фазу випробувань COVID-вакцини

Індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech заявила про початок третьої фази клінічних випробувань вакцини проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомляє Сіньхуа.

У випробуванні візьмуть участь 26 тисяч добровольців. Їм зроблять дві внутрішньом'язові ін'єкції з інтервалом приблизно 28 днів.

Нова вакцина розроблена Bharat Biotech у співпраці з Національним інститутом вірусології при Індійській раді медичних досліджень.

У заяві компанії зазначається, що це найбільше з досліджень третьої фази, схвалене регулятором лікарських засобів, що будь-коли проводились у країні.

Як зазначається, за даними уряду Індії, в країні налічується 465 478 активних випадків COVID-19. З початку епідемії внаслідок коронавірусної інфекції померли 130 070 осіб, одужали - понад 8,2 млн.