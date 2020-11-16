Ердоган відправив у парламент указ про турецьких миротворців у Карабасі

Президент Туреччини направив у парламент проєкт указу, в якому йдеться про відправку миротворців до спільного турецько-російського спостережного центру, який буде діяти на територіях, звільнених Азербайджаном.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Спільний турецько-російський центр, у складі якого діятимуть військові, при потребі і цивільні спеціалісти, буде створено у визначеному Азербайджаном місці. Це відповідає зобов'язанням нашої країни, нормам міжнародного права щодо територіальної цілісності Азербайджану, резолюціям РБ ООН та принципам ОБСЄ, а також відповідає нашим національним інтересам», - вказується у документі.

Зазначається, що метою спільного центру буде забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі.

Термін дії миротворчого мандату визначено Конституцією Туреччини, він обмежений одним роком. Для продовження мандату потрібно буде його узгодити з парламентом.

Як повідомлялося, на початку цього року Великі національні збори (парламент) Туреччини ухвалили закон про мандат на відправлення військ до Лівії. Мандат передбачав відправку турецьких військ до Лівії терміном на один рік.

Фото: АА