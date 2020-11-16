В англійському Бредфорді закрили школи та скасували потяги через пожежу

Потужна пожежа на звалищі утилізованих гумових шин в англійському місті Бредфорд спричинила закриття шкіл та серйозні збої в роботі транспортної системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що пожежа в східній частині міста виникла близько о 04:30 за місцевим часом. Жодної інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

Було скасовано залізничне сполучення із бредфордською розв’язкою, а дороги в районі навколо місця пожежі були закриті. Під загрозою займання опинилася значна кількість залізничного обладнання.

Рада Бредфорда заявила, що за рекомендацією пожежників довелося також закрити декілька шкіл та інших навчальних закладів.

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Пожежно-рятувальна служба Західного Йоркшира повідомила, що на місці події знаходяться близько 100 пожежників, а люди, що живуть поблизу, повинні тримати всі свої вікна закритими через дим.

Фото: NORTHERN RAIL