В Ізраїлі звільнили медика, який плюнув на зображення Ісуса
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Скандал трапився, коли цієї неділі карета швидкої допомоги прибула, щоб медики зробили тест на коронавірус в одному з багатоквартирних будинків у християнському кварталі Яффи, що в Тель-Авіві.
Такий вчинок медичний працівник зробив цілком свідомо. Він спеціально зняв з обличчя захисне спорядження та тричі плюнув на портрети Ісуса, що висіли в коридорі будинку. Все це потрапило на відео.
Коли його вчинком обурилися місцеві, він заявив у відповідь, що «зображення ідолів заборонене в юдейській Біблії».
Ізраїльська служба медичної допомоги одразу «суворо засудила» дії свого співробітника та звільнила його.
Як відомо, Ізраїль пережив одне з найстрімкіших зростань захворюваності на коронавірус у світі та наразі поступово виходить з уже другого загальнонаціонального локдауну.
Загалом із початку пандемії в країні було виявлено понад 324 тисячі випадків COVID-19.
Станом на 16 листопада у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 1 325 422 особи померли, 38 197 709 одужали.
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