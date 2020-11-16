В Ізраїлі звільнили медика, який плюнув на зображення Ісуса

Працівник ізраїльської швидкої медичної допомоги був звільнений після того, як на камеру зняли момент, коли він обплював зображення Ісуса в християнському кварталі Тель-Авіва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Скандал трапився, коли цієї неділі карета швидкої допомоги прибула, щоб медики зробили тест на коронавірус в одному з багатоквартирних будинків у християнському кварталі Яффи, що в Тель-Авіві.

Такий вчинок медичний працівник зробив цілком свідомо. Він спеціально зняв з обличчя захисне спорядження та тричі плюнув на портрети Ісуса, що висіли в коридорі будинку. Все це потрапило на відео.

Коли його вчинком обурилися місцеві, він заявив у відповідь, що «зображення ідолів заборонене в юдейській Біблії».

Ізраїльська служба медичної допомоги одразу «суворо засудила» дії свого співробітника та звільнила його.

Як відомо, Ізраїль пережив одне з найстрімкіших зростань захворюваності на коронавірус у світі та наразі поступово виходить з уже другого загальнонаціонального локдауну.

Загалом із початку пандемії в країні було виявлено понад 324 тисячі випадків COVID-19.

Станом на 16 листопада у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 1 325 422 особи померли, 38 197 709 одужали.

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