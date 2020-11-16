Суд у Мінську відмовився звільнити Колесникову з-під варти

Член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова залишається під вартою до 8 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, таке рішення ухвалив суд Партизанського району в Мінську, повідомляє Белсат в телеграм-каналі.

«Суд Партизанського району відмовив захисту Марії Колесникової в оскарженні рішення про продовження терміну її тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Раніше захист Колесникової отримав від Слідчого комітету відмову в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу з взяття під варту на вихід під заставу.

За словами адвоката Колесникової Людмили Казак, для Колесникової шукають додаткового адвоката, оскільки один з її захисників Олександр Пильченко в середині жовтня був позбавлений ліцензії.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

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У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.