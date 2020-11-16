Союзник, якому можна довіряти

Чого очікує Україна і найбільше їй потрібно?

Пентагон нещодавно оголосив, що на прохання польського уряду в Польщі буде розгорнуто більше американських військ і на прохання українського уряду буде надаватися більше військової допомоги Україні, включаючи ракети, радіолокаційну техніку, а також буде проводитися більше спільних військових навчань та маневрів. Все це позитивні кроки у відносинах між Європою та США. Чого не вистачає в цих останніх оголошеннях у даний час «безголовного» Пентагону – це справа, яка давно наспіла ще з часів Бухарестського саміту в 2008 році.

Під час свого останнього візиту до Великої Британії президент України Зеленський порушив це питання. Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. У 2008 році США при президенті Джорджі Буші були готові зробити це. Вони зіткнулися з Францією і Німеччиною, двома історично дружніми до Росії державами. Вісім місяців потому в Брюсселі це питання було просто згадкою в остаточному комюніке. З тих пір спостерігається невтішна тиша, спричинена різними складниками.

Значна частина провини лежить на самій Україні, яка управлялася з лютого 2010 року по лютий 2014 року російським сурогатом. ПДЧ НАТО не був актуальною темою. Протягом решти двох років адміністрації президента Обами справа лежала в сплячці. Україна викопала себе з російського трясовиння часів президента Януковича, але попала до нової активної війни між двома країнами. Президент Обама вирішив сидіти тихо без безпосередньої участі в конфлікті, за винятком санкцій. Адміністрація президента Трампа – в кращому випадку, це була втрата часу для України.

Що пропонує Альянсу українське членство в НАТО? Вогневу міць! З 29 країн-членів НАТО лише наступні сім мають більше вогневої потужності: США, Франція, Великобританія, Туреччина, Німеччина, Італія та Польща. Україна вважається 27-ю найпотужнішою державою світу з постійними військовими понад чверть мільйона. З країн НАТО тільки США, Туреччина і Франція мають більші військові числа. Недоліки України є економічними, що зрозуміло з огляду на її радянську спадщину. Відсутність вогневої потужності НАТО в період халіконних відносин з адміністрацією Трампа була справжньою причиною для занепокоєння. Європейські члени НАТО почали кувати навіть строго європейський оборонний альянс. Цей період невизначеності та відносної недовіри не лише наголошував на важливості американського лідерства, а й на ролі, яку Європа повинна була б взяти на себе за блудних обставин Америки і її русофільського президента.

Що НАТО пропонує Україні? Це не абсолютна оборона, а поява захисту і, безумовно, зміни в грі для України в її тривожних відносинах з історичним ворогом. Є перешкоди, такі як потреба модернізації оборони і припинення поточного конфлікту, але ПДЧ буде відчутним кроком у правильному напрямку. Новообраний президент Джо Байден наголосив на бажанні брати участь у мирному процесі між Україною і Росією. Він також заявив, що Росія є супротивником номер один США. Росія також є супротивником номер один України. Америка та Україна є природними союзниками. Крім того, участь Америки в конфлікті Росія/Україна відповідала б місії НАТО як миротворчого альянсу, зберігаючи Європу в безпеці від російської агресії.

Подібно до запиту президента Зеленського щодо ПДЧ у Лондоні, Україні необхідно якнайшвидше надіслати повідомлення новому керівництву Америки про те, що Україна хоче, щоб Америка за столом миру була в Мінську чи, бажано, в іншому місці, й залежить від американського спонсорства Плану дій щодо членства в НАТО. Президент Зеленський розпочав діалог, привітавши новообраного президента Джо Байдена з перемогою на виборах. Українська американська громада могла б бути корисною в цьому, але в даний час йому не вистачає лідерства. Америка при обраному президенті Джо Байдену, який визнає і Росію супротивником, і Україну стратегічним союзником Америки, візьме на себе мантію, конечну цілому світу, а зокрема – Європі та Україні.

По суті, це короткострокові цілі, які можуть бути вирішені в найближчому майбутньому. Послання буде дуже чітким для Росії та союзників Америки, що Америка повернулася назад як беззаперечний лідер демократичної світової спільноти. Україна матиме союзника, якому вона може довіряти.

Аскольд Лозинський