Тайфун Вамко вирує на Філіппінах - вже понад 60 загиблих

Щонайменше 67 осіб загинули в результаті потужного тайфуну Вамко, який вирує на Філіппінах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Президент Філіппін Родріго Дутерте прилетів до провінції Тугегарао, щоб оцінити ситуацію в регіоні долини Кагаян, яка була сильно затоплена після того, як тайфун Вамко вирував на головному острові країни Лусон, зачепивши також столицю Манілу.

Як зазначається, у Кагаяні було зафіксовано 22 смертні випадки, 17 - на півдні острову Лусон, 8 - у Манілі та 20 - у двох інших регіонах країни.

Унаслідок стихії були пошкоджені майже 26 000 будинків.

"Це найгірша повінь, яку ми бачили протягом останніх 45 років", - сказав губернатор регіону Кагаян Мануель Мамба.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок потужного тайфуну Вамко, що вирує на Філіппінах, 200 тис. мешканців було евакуйовано.