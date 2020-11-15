У Китаї на імпортній яловичині виявили коронавірус

У місті Цзінань на сході Китаю під час тестування заморожених продуктів виявили коронавірус на яловичині, а також на упаковках для неї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Продукція прибула з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії.

Як зазначається у заяві Муніципальної комісії охорони здоров’я в місті Цзінань, яловичина потрапила до міста через митницю Яншань у Шанхаї та інші пункти. У заяві не вказано назви компаній, що відвантажили продукцію.

Понад 7,5 тис. людей, які могли контактувати з цими продуктами та пов’язаним з ними персоналом, отримали негативний тест на COVID-19.

Китай є найбільшим у світі покупцем яловичини, а Бразилія та Аргентина - її найбільшими постачальниками.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 54 329 104 осіб. При цьому 37 871 375 осіб одужали, а 1 318 286 пацієнтів померли.