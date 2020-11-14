В'єтнам евакуює тисячі людей через наближення тайфуну

У В'єтнамі тисячі евакуює тисячі людей через наближення тайфуну «Вамко», який вже вразив Філіппіни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що у країні закрили аеропорти та пляжі, влада ввела заборону на роботу рибалок. З чотирьох провінцій у центральному регіоні країни планують евакуювати 468 тисяч осіб.

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Тайфун рухається в бік В'єтнаму з Філіппін, де через негоду загинули щонайменше 42 людини та ще сотні постраждали.

Тайфун «Вамко» стане 13-м штормом за цей рік для В'єтнаму.