В'єтнам евакуює тисячі людей через наближення тайфуну
Укрінформ
У В'єтнамі тисячі евакуює тисячі людей через наближення тайфуну «Вамко», який вже вразив Філіппіни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.
Зазначається, що у країні закрили аеропорти та пляжі, влада ввела заборону на роботу рибалок. З чотирьох провінцій у центральному регіоні країни планують евакуювати 468 тисяч осіб.
Тайфун рухається в бік В'єтнаму з Філіппін, де через негоду загинули щонайменше 42 людини та ще сотні постраждали.
Тайфун «Вамко» стане 13-м штормом за цей рік для В'єтнаму.