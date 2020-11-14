У Тбілісі біля парламенту - протест опозиції

Біля парламенту Грузії в Тбілісі проходить організована опозицією акція протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

Акція проходить під слоганом «Ми захистимо наші голоси».

За словами одного з лідерів партії «Національний рух» Зала Удумашвілі, протестні акції триватимуть паралельно до переговорів влади й опозиції з питання виборів.

«Доки не будуть виконані наші головні вимоги, цей протест не припиниться», - заявив він.

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Як повідомлялося, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких більшість голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія". Після цього опозиційні сили заявили про фальсифікації і на знак протесту відмовилися від мандатів у парламенті.

На минулих вихідних у Тбілісі і в Батумі опозиція провела багатотисячну акцію протесту проти порушень на виборах у парламент. Щонайменше 27 людей постраждали під час розгону акції протесту біля будинку Центральної виборчої комісії в грузинській столиці Тбілісі.