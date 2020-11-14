Два американські штати посилюють карантин через зростання захворюваності на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Влада штатів наказала закрити більшість підприємств, що надають послуги не першорядної важливості, і закликали людей обмежити соціальну взаємодію.
Як наголошується, у п'ятницю Каліфорнія стала другим штатом після Техасу, де зареєстровано мільйон випадків коронавірусу.
У середньому в США понад 900 людей за добу вмирають від COVID-19. За останні 11 днів щоденний приріст числа хворих COVID-19 перевищив 100 000, у даний час в лікарнях перебуває понад 67 тисяч осіб.
За даними Worldometer, у США вже зафіксовано 11 066 546 випадків коронавирісу, зокрема 249 998 пацієнтів померли.
Напередодні адміністрація Трампа заявила, що сподівається отримати дві вакцини і два терапевтичних засоби для лікування коронавірусу, які було схвалено Управлінням з контролю за продуктами і ліками, найближчими тижнями. Президент Дональд Трамп заявив, що не має наміру ізолювати країну.
Як повідомлялося, у світі виявлено 53 766 702 випадки коронавірусу, у тому числі 1 309 703 летальних, одужали 37 535 282 особи.