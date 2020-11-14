Два американські штати посилюють карантин через зростання захворюваності на COVID-19

Американські штати Орегон і Нью-Мексико оголосили про введення суворих заходів щодо стримування поширення коронавірусу на тлі зростання захворюваності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Влада штатів наказала закрити більшість підприємств, що надають послуги не першорядної важливості, і закликали людей обмежити соціальну взаємодію.

Як наголошується, у п'ятницю Каліфорнія стала другим штатом після Техасу, де зареєстровано мільйон випадків коронавірусу.

У середньому в США понад 900 людей за добу вмирають від COVID-19. За останні 11 днів щоденний приріст числа хворих COVID-19 перевищив 100 000, у даний час в лікарнях перебуває понад 67 тисяч осіб.

За даними Worldometer, у США вже зафіксовано 11 066 546 випадків коронавирісу, зокрема 249 998 пацієнтів померли.

Напередодні адміністрація Трампа заявила, що сподівається отримати дві вакцини і два терапевтичних засоби для лікування коронавірусу, які було схвалено Управлінням з контролю за продуктами і ліками, найближчими тижнями. Президент Дональд Трамп заявив, що не має наміру ізолювати країну.

Як повідомлялося, у світі виявлено 53 766 702 випадки коронавірусу, у тому числі 1 309 703 летальних, одужали 37 535 282 особи.