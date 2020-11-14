Кількість випадків коронавірусу в світі перевищила 53,7 мільйона

У світі станом на ранок 14 листопада зареєстровано понад 53,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому 37,5 мільйона людей вже подолали хворобу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з ними, у світі виявлено 53 766 702 випадки коронавірусу, у тому числі 1 309 703 летальних, одужали 37 535 282 особи.

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За добу було зафіксовано 34 192 нових випадки захворювання COVID-19 та 1 135 смертей, найбільше - в Україні (12 524 випадки і 191 летальний), Мексиці (5 558 випадків і 568 смертей) і Бельгії (4 619 випадків і 215 смертей).

У США в даний час зафіксовано 11 066 546 випадків, в Індії 8 773 479, а в Бразилії - 5 819 496.

Фото: АА