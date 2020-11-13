Чорногорія вводить комендантську годину через коронавірус

Чорногорія запроваджує в країні комендантську годину через погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це оголосила Національна рада з інфекційних захворювань Чорногорії, повідомляє Total Montenegro.

Комендантська година почне діяти 15 листопада та триватиме до 1 грудня, її дію можуть продовжити.

У період з 21-ої до 5-ої години ранку жителям заборонено виходити з власних осель, торговельні заклади та ресторани працюватимуть до 20:00.

На вікенд будуть заборонені поїздки між регіонами.

Крім того, запроваджується заборона на зібрання більш як чотирьох людей та проведення релігійних зібрань і обрядів.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальних, одужали 37 244 628 осіб.

Фото: EBRD