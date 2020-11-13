Китай привітав Байдена з перемогою на виборах

Китай привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США, що відбулися 3 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

"Ми поважаємо вибір американського народу. Вітаємо пана Байдена та пані Гарріс", - заявили у п'ятницю у китайському МЗС.

Як відомо, раніше за президенства Трампа напруженість цих відносин зросла внаслідок суперечок щодо торгівлі, шпигунства та виникнення пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден набрав необхідну кількість голосів вибірників для перемоги на виборах президента США. Проте чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку і збирається доводити порушення виборчого процесу в суді.

Протягом останніх днів обраний президент США Джо Байден прийняв вітання від низки світових лідерів.

РФ, відповідно до заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, не вітатиме Байдена з перемогою до офіційного оголошення результатів виборів.