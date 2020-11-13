Епідемія COVID-19 в Бельгії пішла на спад

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на дані медичного дослідницького інституту Sciensano розповідає The Brussels Times.

«У період з 3 по 9 листопада у середньому 6 877 людей щодня отримували нові позитивні тести, що на 48% менше, ніж минулого тижня. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Бельгії з початку пандемії складає 520 393», - йдеться у повідомленні.

Зменшується також кількість звернень до бельгійських лікарень у зв’язку із коронавірусом – в період з 6 по 12 листопада щодня лікарні приймали у середньому 497 пацієнтів (580 – тиждень тому). Минулого четверга зареєстрована найменша кількість госпіталізацій з 19 жовтня – 399.

Зараз у бельгійських лікарнях знаходяться 7 010 коронавірусних пацієнтів, з них 1452 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 902 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Водночас протягом тижня дещо зріс показник щоденної смертності – до 196 (179 – минулого тижня). Усього з початку пандемії в Бельгії від коронавірусної інфекції померла 13 891 людина.

Як повідомлялося, за даними Worldometer станом на ранок 13 листопада у світі зареєстрували 53 091 981 випадок коронавірусу, з них 1 299 407 летальних і 37 212 856 випадків одужання.

Фото: Belga