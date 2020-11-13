У Косові затримали більш як 50 страйкарів «Білоруськалію»

У білоруському місті Косово в Івацевицькому районі затримали 54 членів страйкому «Білоруськалію».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Повідомляється, що працівники «Білоруськалію» поїхали в автобусну екскурсію на батьківщину національного героя Білорусі, Польщі і США Тадеуша Костюшка в Косові.

«Їх туди поїхав цілий автобус - 54 людини. Всі вони члени страйкому. Ймовірно, у них була якась символіка, яка і стала причиною затримання», - розповідає колега затриманих.

Зараз працівників «Білоруськалію» відвезли до Івацевицького РВВС. За словами затриманих, силовики хочуть встановити їх особи. Наразі вони переписують їх дані. Відпустять їх чи ні, силовики поки що не говорять.

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.

Фото: TUT.by