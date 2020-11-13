Таліби атакували військову базу в Афганістані, 14 загиблих

В афганській провінції Кундуз унаслідок таки терористичного угрупування «Талібан» на військову базу загинули 14 силовиків, ще 12 зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Серед загиблих в ході атаки терористів у четвер ввечері 12 співробітників сил безпеки й двоє поліцейських.

У відповідь силовики вбили щонайменше десятьох талібів.

Зазначається, що таліби змогли на кілька годин взяти під контроль ключову військову базу у північній провінції, проте афганські сили змогли її відбити під час кількагодинного бою.

Нині у катарському місті Дога паралельно тривають переговори щодо встановлення миру між талібами та представниками афганської влади. Не виключено, що терористи намагаються посилити свої позиції, здійснюючи смертельні напади на силовиків.

Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою в афганській провінції Гільменд загинув репортер афганського бюро Радіо Свободи Іліас Дає.