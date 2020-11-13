Добова кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 21 700

За минулу добу в РФ зафіксували 21 717 нових випадків зараження коронавірусом - це найбільша кількість із початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Таким чином, наразі загальна кількість інфікованих у Росії становить 1 865 395.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 5 974 особи, Санкт-Петербурзі - 1 756, Московській - 760, Нижньогородській областях - 433.

За четвер у країні одужали 18 388 осіб, з початку епідемії 1 396 851. За день від COVID-19 помер 401 пацієнт, загалом кількість летальних випадків сягнула 32 156.

Попередні два дні в Росії фіксувався антирекорд смертності від коронавірусу, відповідно - 429 і 428.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальні, одужали 37 244 628 осіб.