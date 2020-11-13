Коронавірус у Німеччині: за добу - найбільше випадків від початку пандемії

У Німеччині 13 листопада зафіксований новий рекорд захворювань на коронавірус - 23 542 випадки за добу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

Попередній пік був досягнутий 7 листопада - 23 399 випадків.

З початку пандемії загалом лабораторно підтверджено 751 095 випадків інфікувань вірусом Sars-CoV-2.

Кількість смертей, пов’язаних із вірусом, сягнула 12 200, з них 218 за минулу добу.

За оцінками RКІ, близько 481 700 одужали.

З 2 листопада у Німеччині діє частковий локдаун. 16 листопада глави федерального та земельних урядів планують підбити підсумки перших 2 тижнів обмежень.