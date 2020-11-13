У Нідерландах почалося судове засідання у справі МН17

У судовому комплексі “Схіпхол”, що біля Амстердама о 10:00, за місцевим часом, розпочалося чергове судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Стежити за процесом можна в режимі онлайн. Пряма трансляція здійснюється нідерландською та англійською мовами.

Слово у суді має сторона обвинувачення. Нідерландські прокурори реагують на виступи адвокатів одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, захист якого мав слово у суді впродовж трьох днів. Тоді захист Пулатова заявив вимогу заново допитати експертів та свідків у цій справі, а також заново дослідити усі докази.

Як повідомляв Укріфнорм, у березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси Пулатова представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".