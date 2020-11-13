У США новий «рекорд» - понад 160 тисяч випадків COVID-19 за добу

За минулу добу в Сполучених Штатах Америки зафіксували новий добовий рекорд інфікувань COVID-19 - понад 160 тис. нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Окрім того, в четвер у США була рекордна кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 – 67 096.

Зростає також і смертність від коронавірусу – в середньому останнім часом в країні фіксують більш ніж 1000 летальних випадків щодня.

Як відомо, США є найбільш враженою коронавірусом державою світу. Всього з початку пандемії там підтверджено понад 10,8 млн випадків захворювання, з них 248,5 тис. смертельних.