До МЗС Британії викликали посла КНР через позбавлення мандатів депутатів у Гонконгу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
«Постійний заступник міністра закордонних справ, співдружності та розвитку сьогодні викликав посла Китаю, щоб висловити нашу глибоку стурбованість з приводу останніх дій його уряду», - заявив заступник міністра Найджел Адамс.
У британському відомостві вважають, що Пекін своїми діями у Гонконгу намагається змусити замовкнути критиків політики Китаю.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні 15 членів опозиції Гонконгу заявили про відставку на знак протесту проти позбавлення мандатів чотирьох колег-депутатів.
Це сталося після того, як Пекін ухвалив резолюцію, в якій говориться, що законодавці мають бути дискваліфіковані, якщо вони підтримують незалежність Гонконгу, відмовляються визнати суверенітет Китаю, закликають іноземні сили втручатися в справи міста або іншим чином загрожують національній безпеці.
У відповідь уряд Китаю засудив відставку опозиційних депутатів Гонконгу, назвавши це «фарсом» і «відкритим викликом» владі.