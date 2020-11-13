До МЗС Британії викликали посла КНР через позбавлення мандатів депутатів у Гонконгу

Посла КНР у Лондоні викликали до Міністерства закордонних справ Великої Британії, де йому висловили занепокоєння через позбавлення мандатів депутатів від опозиції у Гонконгу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

«Постійний заступник міністра закордонних справ, співдружності та розвитку сьогодні викликав посла Китаю, щоб висловити нашу глибоку стурбованість з приводу останніх дій його уряду», - заявив заступник міністра Найджел Адамс.

У британському відомостві вважають, що Пекін своїми діями у Гонконгу намагається змусити замовкнути критиків політики Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 15 членів опозиції Гонконгу заявили про відставку на знак протесту проти позбавлення мандатів чотирьох колег-депутатів.

Це сталося після того, як Пекін ухвалив резолюцію, в якій говориться, що законодавці мають бути дискваліфіковані, якщо вони підтримують незалежність Гонконгу, відмовляються визнати суверенітет Китаю, закликають іноземні сили втручатися в справи міста або іншим чином загрожують національній безпеці.

У відповідь уряд Китаю засудив відставку опозиційних депутатів Гонконгу, назвавши це «фарсом» і «відкритим викликом» владі.