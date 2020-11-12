У Британії - понад 33 тисячі випадків коронавірусу за добу

На території Великої Британії за минулу добу було підтверджено більше 33 тисяч нових заражень COVID-19, що становить найбільший з початку пандемії показник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Так, за минулу добу коронавірус підтвердили у 33 470 британців.

Попередній же найвищий показник перевищував 26 тисяч заражень.

Варто зазначити, що віднедавна у Британії почали масове тестування населення, відтак виявляють більше хворих з легкими симптомами.

Під час "першої хвилі" епідемії багато хворих опинялися поза офіційною статистикою.

Загалом кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні досягла 1,29 мільйона. Цієї середи Велика Британія стала першою європейською країною, в якій число смертей від коронавірусу перевищило 50 тисяч.

Минулого тижня у британському Ліверпулі почали пілотний проєкт з масового тестування населення на коронавірус – урядовий план «Операція Муншот».

А 4 листопада британський уряд запровадив на території Англії новий локдаун тривалістю місяць. На цей час припинили роботу ресторани і паби, спортзали та магазини, які не продають товари першої необхідності.

За даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 852 690 випадків коронавірусу, з них 1 294 999 летальних, одужало 36 880 279 людей.