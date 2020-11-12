Трамп продовжив санкції за поширення зброї масового знищення

Дію розпорядження президента США від 1994 року про міжнародні санкції проти тих, хто сприяє розробці, поширенню та застосуванню зброї масового знищення, продовжено ще на рік.

Про це йдеться в офіційному листі президента Дональда Трампа Конгресу США, оприлюдненого Білим домом у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Поширення зброї масового знищення та засобів її доставки продовжує створювати надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", - зауважується в листі.

У цьому зв'язку зазначається, що стан надзвичайної ситуації національного масштабу, оголошений розпорядженням 12938 від 14 листопада 1994 року щодо розповсюдження зброї масового знищення та засобів доставки такої зброї, "має тривати й після 14 листопада 2020 року".

При цьому уточнюється, що рішенням президента цей стан продовжений на один рік.

Указ 12938, підписаний ще президентом США Біллом Клінтоном, передбачає санкції проти фізичних та юридичних осіб, які надають допомогу щодо розробки, зберігання, використання зброї масового знищення в порушення міжнародного права.